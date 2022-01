E-sport : La team romande BDS peut créer l’exploit face à des stars décevantes

L'équipe genevoise BDS affronte ce vendredi soir, à 21h, la «superteam» Vitality d'Alphari, Perkz et Carzzy, qui a perdu ses trois premiers matchs en LEC, le championnat européen de «LoL».

C'est peut-être le meilleur moment pour affronter la «superteam» Vitality. L'équipe des stars Perkz, Alphari et Carzzy a perdu contre toute attente ses trois premiers matchs de la saison du LEC , le championnat européen de «League of Legends» («LoL»). Bâti pour atteindre le plus haut niveau international, Vitality n'a pas encore trouvé ses marques et sera en plein doute avant de jouer contre la team romande BDS , ce vendredi soir à 21h.

Retrouvailles explosives

La soirée de vendredi se clôturera sur un duel alléchant entre les doubles champions en titre Mad Lions et le coleader Rogue, à 22h. Cette dernière équipe sera d'ailleurs au menu de BDS le lendemain à 19h, pour un week-end qui s'annonce relevé pour l'équipe romande. Le choc du samedi sera l'affrontement entre Vitality et G2 (21h) avec des retrouvailles qui s'annoncent explosives sur la midlane entre Perkz (Vitality) et Caps (G2), potentiellement les deux meilleurs joueurs à ce poste dans l'histoire du LEC et qui ont été coéquipiers entre 2019 et 2020 chez G2. Le tout est à suivre sur la chaîne Twitch OTP.