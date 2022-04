Covid : La tech chinoise s'envole après un soutien de Pékin

Le pouvoir chinois a apporté vendredi son soutien à l’économie numérique, suscitant l’espoir d’un rabibochage avec ce secteur dont les poids lourds ont bondi en Bourse dans la foulée.

Promouvoir l'économie numérique

Envol en Bourse

Il n’en fallait pas plus pour faire flamber les titres des grands groupes du secteur à la Bourse de Hongkong: Alibaba et JD.com, géants du commerce en ligne, ont progressé tous deux de plus de 15%, tandis que Tencent, propriétaire de l’omniprésente application WeChat, a pris 11%. L’indice Hang Seng a terminé en hausse de plus de 4%. La Bourse de Shanghai a gagné 2,41% et celle de Shenzhen, plus axée sur les valeurs technologiques, 3,89%.