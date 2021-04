États-Unis : La tech se veut conciliante face à un gouvernement en croisade

Les géants des technologies multiplient les annonces de soutien au gouvernement américain, qui de son côté avance ses pions pour sa grande bataille contre le pouvoir de ces grandes plateformes.

L’homme le plus riche au monde selon Forbes, fondateur du deuxième plus important employeur privé aux États-Unis, a fait cette concession quelques jours après qu’une majorité d’employés d’un site logistique dans l’Alabama a voté contre la création d’un syndicat, qui aurait été une première pour Amazon aux États-Unis.

Le mouvement a été soutenu par des personnalités des plus hautes sphères, y compris Joe Biden, et a suscité des échanges tendus. Amazon n’a pas mâché ses mots sur Twitter contre les élus qui attaquaient le groupe sur les conditions de travail dans ses entrepôts.

Mais le patron s’est voulu beau joueur: «Est-ce que le président de votre conseil d’administration se sent réconforté par le récent résultat du vote sur un syndicat à Bessemer (dans l’Alabama)? Non. Je pense que nous devons faire mieux pour nos employés», a-t-il écrit. Il avait déjà montré patte blanche il y a une semaine, en annonçant soutenir la hausse de l’impôt sur les sociétés voulue par Joe Biden pour financer son plan d’investissements de quelque 2000 milliards de dollars dans les infrastructures.

«Vivent les impôts»

Un soutien d’autant plus inattendu que le président venait de distinguer Amazon comme l’un des mauvais payeurs emblématiques, ces «plus grandes entreprises du monde», qui «utilisent diverses astuces juridiques et ne payent pas un seul centime d’impôt fédéral sur les bénéfices». Jeff Bezos a été rejoint jeudi par une nouvelle association professionnelle, baptisée Chamber of Progress et financée notamment par son groupe, Facebook et Google.