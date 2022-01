Université de Genève : La technique du «coup de coude» efficace pour convaincre en douceur

Des chercheurs ont démontré l’efficacité des méthodes d’incitation appelées «nudges» pour favoriser certains changements de comportement.

Dans une cafétéria, mettre les plats les plus sains en tête du menu, pour inciter les clients à choisir l’option la plus profitable pour leur santé est par exemple une stratégie «nudge».

Développée par l’économiste américain Richard Thaler à la fin des années 2000, la théorie du «nudge» part du principe que nos choix ne sont pas uniquement déterminés par notre capacité à raisonner en fonction de nos intérêts, mais sont aussi influencés par certains biais cognitifs, tels que nos émotions, nos souvenirs, l’avis d’autrui ou la configuration de notre environnement direct. Jouer sur ces éléments peut ainsi s’avérer plus efficace qu’une interdiction ou une campagne de sensibilisation.

Particulièrement efficace dans le domaine de la santé

«Malgré cette popularité grandissante, les performances des «nudges» n’avaient pas encore été étudiées dans leur globalité», indique l’Unige, dans un communiqué lundi. C’est désormais chose faite. Les chercheurs genevois ont passé au crible quelque 450 stratégies via des études scientifiques. Ils ont notamment pu identifier les domaines dans lesquels ils sont le plus pertinents. «Nous constatons que c’est dans le domaine de l’alimentation que les «nudges» fonctionnent le mieux», explique Tobias Brosch, directeur du Laboratoire de décision du consommateur et de comportement durable.