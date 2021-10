Suisse romande – La technologie au secours des gardiens de piscine

Pour elle, il s’agit également d’envoyer un message de soutien aux gardiens. «C’est reconnaître leurs difficultés et leur importante responsabilité.» L’installation est prévue pour mars, et sera opérationnelle à l’année. En effet, Lancy, comme toutes les piscines extérieurs connaît de très fortes affluences en été, ce qui ne facilite pas le travail de surveillance. Mais le bassin olympique est également ouvert en hiver. Avec le froid, les gardiens sont confrontés à de la brume hivernale, ce qui rend leur tâche plus ardue.