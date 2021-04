Coûts plus élevés au début, rentabilité par la suite

Ce changement est intervenu il y a une quinzaine d’années, se souvient-il. «La conscience environnementale de la population, y compris la mienne, s’est accrue», souligne cet installateur sanitaire et de chauffages de formation. Roland Zobrist se rend alors compte que les combustibles fossiles devraient être utilisés de manière plus judicieuse que juste pour le chauffage. Fasciné par les progrès rapides de la technologie des pompes à chaleur et par les nombreuses possibilités qu’elles offrent, il suit une formation complémentaire et change aussi d’orientation professionnelle: au lieu d’installer lui-même des systèmes de chauffage, il gère désormais des projets, prend en charge la direction de l’entreprise et s’occupe du conseil et de la vente. «Par le passé, vous n’aviez guère besoin de conseils», avoue-t-il. Les systèmes de chauffage au fioul étaient faciles à concevoir et il était clair qu’on se chauffait soit au fioul, soit au gaz.