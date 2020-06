Japon

La télé publique nippone déclenche un tollé avec ses clichés

La chaîne NHK a fait tout faux en voulant expliquer en vidéo à son jeune public le mouvement Black Lives Matter.

La chaîne publique japonaise NHK pensait bien faire en diffusant une vidéo en dessins animés à destination des jeunes pour expliquer le mouvement Black Lives Matter. Sauf que son clip enchaîne les clichés. Un homme noir hypermusclé en marcel y évoque, avec un accent caricatural de banlieue, le fossé entre Noirs et Blancs. Au second plan, on aperçoit des manifestants noirs tout droit sortis des seventies avec leur look et leur coupe afro. Aucune mention non plus de l’affaire George Floyd.