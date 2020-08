Téléphonie : La téléphonie numérique s’invite dans les alpages

Grâce à un partenariat avec Swisscom, les alpages et les cabanes du CAS sont passés à la téléphonie numérique.

Les alpages et les cabanes du CAS sont passés à la téléphonie numérique. Grâce à un partenariat entre les associations alpines et Swisscom, ils ont pu être adaptés à la technologie «protocole internet» (IP), basée sur internet.

Le Groupement suisse pour les régions de montagne (SAB), le Club alpin suisse (CAS), la Société suisse d’économie alpestre (SSEA) et Swisscom ont conclu en 2017 un partenariat visant à effectuer les aménagements nécessaires pour garantir le passage de la téléphonie analogique au numérique. Ce projet est désormais achevé, soulignent lundi les partenaires dans un communiqué.

Grâce à cette collaboration, plus de 300 exploitations d’estivage et de cabanes ont pu être équipées d’installations d’alimentation électrique, indépendantes du réseau. Elles permettent d’assurer l’alimentation et le fonctionnement des appareils téléphoniques. Le passage à la téléphonie numérique implique en effet un routeur, ce qui nécessite une alimentation électrique locale.