La téléréalité supertrash Frenchie Shore fait le buzz sur X

Le tournage a rassemblé cinq hommes et cinq femmes sans complexe dans une luxueuse villa au Cap d'Agde (F).

«Frenchie Shore», version française de «Jersey Shore», programme controversé diffusé entre 2009 et 2012 aux États-Unis, avant de revenir en 2018, est proposée sur MTV et Paramount+ depuis le 12 novembre 2023. Et le moins que l’on puisse dire, c’est qu’il fait énormément réagir les téléspectateurs.