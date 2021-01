Russie : La télévision d’Etat moque l’enquête sur le «palais de Poutine»

Réputée muette sur toute affaire ayant trait à Navalny, la télévision publique russe est sortie du silence vendredi, en réagissant à la retentissante enquête de l’opposant au Kremlin diffusée sur YouTube.

Les chaînes publiques russes, qui n’accordent en général aucune couverture à Alexeï Navalny ou à ses activités, réagissent ainsi au succès de cette longue enquête diffusée après l’arrestation de l’opposant le 17 janvier et qui affiche plus de 100 millions de vues sur YouTube.

Les télés reprenaient vendredi des images tournées par Mash, une populaire chaîne Telegram, présentées comme ayant été tournées sur les lieux de la résidence mise en cause par M. Navalny, et qui la montre encore en construction et bien loin du faste et de l’opulence décrite par l’opposant.