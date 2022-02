Suisse : La télévision en replay bientôt payante

Les premiers fournisseurs commencent à facturer la possibilité de regarder en différé une émission. La tendance devrait se généraliser dès ce printemps.

Il va sans doute falloir payer pour pouvoir regarder la vidéo en différé et zapper la publicité.

Tous ceux qui ont la possibilité de regarder une émission en différé savent à quel point la fonction «replay» est appréciable. Plus besoin d’attendre l’heure H pour regarder l’émission désirée et surtout plus besoin de se farcir la publicité puisqu’il est très facile de la zapper grâce à l’avance rapide. C’est bien ce qui pose problème aux chaînes de télévision qui voient ainsi leurs recettes publicitaires baisser. Raison pour laquelle elles se sont mises d’accord le 10 mai dernier avec les fournisseurs TV comme Swisscom ou Sunrise UPC pour leur imposer des taxes afin d’être indemnisées pour ce manque à gagner. Cet accord devrait prendre effet en mai.