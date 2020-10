Faute de données, on ignore tout du réchauffement des grands fonds marin et de son impact sur la montée des eaux ou sur la vie en profondeur, comme celle de ces éponges de verre qui vivent à environ 2000 mètres sous la surface.

Entre 0,02 et 0,04 degré. C’est le réchauffement estimé des eaux noires et glacées des grands fonds océaniques, selon une première étude réalisée un peu par hasard par une équipe de l’Agence américaine d’observation océanique et atmosphérique (NOAA).