France : La tempête Alex prive 6000 foyers d’électricité en Bretagne

Les fortes intempéries en France ont provoqué de nombreuses coupures d’électricité dans le nord-ouest du pays. Les secours ont effectué plus de 800 interventions dans la région pour des inondations et des dégâts de matériel.

Interrogé par l’AFP, le Centre opérationnel départemental d’incendie et de secours (Codis) des Côtes-d’Armor a indiqué qu’une quarantaine d’interventions étaient en cours dimanche matin, essentiellement dans les secteurs de Paimpol et Saint-Brieuc. «Depuis samedi 08h00, on en est à plus de 800 interventions pour des inondations et des choses «matérielles»», a indiqué le Codis, précisant qu’il n’y avait pas de blessé.