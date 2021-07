États-Unis : La tempête Elsa, affaiblie, se rapproche de la Floride

Mercredi, de forts vents et d’importantes précipitations se rapprochaient des côtes américaines. Les habitants de Floride se préparaient à affronter Elsa.

Même si un renforcement de son intensité reste possible, la majeure partie de la côte occidentale de cet Etat américain n’est plus en alerte ouragan, mais en alerte tempête tropicale. Seule une petite partie du nord de la côte occidentale de la Floride reste sous alerte ouragan.

«Ce n’est pas le moment de partir s’amuser»

«Nous appelons les habitants de Floride à commencer leurs préparatifs, et cela inclut la possibilité d’être sans électricité pendant quelques jours, et d’avoir assez de nourriture et d’eau pour chaque membre de sa famille», avait exhorté mardi Jeanette Nuñez, la gouverneure adjointe de Floride. «Si on vous demande d’évacuer, partez s’il vous plaît», a-t-elle ajouté.