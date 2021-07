Caraïbes : La tempête Elsa gagne en puissance avant de traverser Cuba

Cuba se prépare, ce lundi, pour le passage d’Elsa. La tempête a gagné en vigueur avant de survoler la grande île et de se diriger vers l’ouest de la Floride.

A 9h heure locale (15h en Suisse), «Elsa maintient le cap nord-est, à environ 22 km/h avec des vents allant jusqu’à 100 km/h et des rafales encore supérieures», a indiqué l’Institut national de météorologie de Cuba (Insmet). L’état d’alarme a été déclaré pour les provinces de La Havane et de Mayabeque, et l’état d’alerte pour la province d’Artemisa.