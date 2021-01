FEMME TUéE au Capitole : «La tempête est là et elle s’abattra sur Washington»

La mère de famille abattue par les forces de l’ordre dans l’enceinte du Congrès mercredi était une ancienne militaire de 44 ans. Quelques heures avant l’assaut, elle se montrait déterminée sur les réseaux sociaux.

Ancienne militaire, Ashli Babbitt a effectué «quatre déploiements avec l’armée de l’air américaine», selon la chaîne de télévision KUSI . Son mari Aaron ne l’avait pas accompagnée à Washington pour manifester. «Je suis sous le choc. Je suis effondrée. Personne à Washington n’a informé mon fils et on l’a découvert à la télévision», confie Robin Babbitt, la belle-mère de la victime. «C’est assez surréaliste. C’est dur, parce qu’on n’a pas été officiellement informés», ajoute Justin, le beau-frère d’Ashli.

La veille de sa mort, la Californienne avait tweeté: «Rien ne nous arrêtera… ils peuvent essayer et essayer et essayer mais la tempête est là et elle s’abattra sur Washington dans moins de 24 heures… de l’obscurité à la lumière.» Sur les réseaux sociaux, Ashli Babbitt se présentait comme «ancienne combattante» et «libertarienne», affichant son amour pour son pays.