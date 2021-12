Danemark : La tempête fait rage, ils passent la nuit chez Ikea

Une trentaine de personnes ont trouvé refuge dans un magasin qui leur a offert le gîte et le couvert, de mercredi soir à jeudi matin.

Ils se souviendront longtemps de cette nuit peu banale. Environ trente personnes ont été surprises par une violente tempête de neige mercredi et se sont réfugiées dans un magasin Ikea d’Aalborg (ouest). «En fin d’après-midi, le vent a commencé à souffler très fort, les transports publics se sont arrêtés et rapidement il est devenu impossible de conduire sur les routes», a expliqué jeudi le directeur, Peter Elmose.

«C’était trop dangereux d’aller dehors et on ne pouvait pas faire prendre ces risques à nos collaborateurs et puis comme il restait six clients, on les a invités aussi», a-t-il dit. S’en est suivie une copieuse collation de Noël dans la cantine du personnel, avec petits pains suédois à la cannelle, chocolat chaud et chips, devant un téléfilm de Noël, avant la retransmission de la rencontre Liverpool-Everton.