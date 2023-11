La tempête Frederico a fait une victime à Berne

La police cantonale bernoise a reçu un appel, jeudi, aux alentours de 21h10, signalant un accident au lieu-dit Grub à Gurzelen (BE). Un arbre est tombé sur un véhicule, emprisonnant son conducteur à l’intérieur. Ce dernier a été grièvement blessé. Rapidement intervenus, les secours n’ont pu que constater le décès de la victime, un Bernois âgé de 72 ans.

L’incident a nécessité l’intervention de la police cantonale, des ambulanciers ainsi que des pompiers d’Uetendorf et de Protection et Sauvetage Thoune. Les investigations sont dirigées par le Ministère public régional de l’Oberland.

Les intempéries ont créé de nombreuses situations de détresse dans les régions de l’Emmental, Mittelland, ainsi qu’à Berne et Haute-Argovie. Les centrales de la police cantonale bernoise ont enregistré près de nonante appels. Plusieurs routes ont été obstruées, à cause des chutes d’arbres et des barrières de chantier.