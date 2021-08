Amérique centrale : La tempête Grace menace de devenir un ouragan

Après avoir balayé le Yucatán, la dépression tropicale poursuit sa route dans le golfe du Mexique où elle devrait se renforcer, annonce vendredi le Centre américain de surveillance des ouragans.

Grace avait touché terre jeudi matin près de la station balnéaire de Tulum, sur la côte caribéenne du Mexique , en tant qu’ouragan de catégorie 1, sur une échelle qui peut aller jusqu’à 5. Les avions avaient été cloués au sol et les touristes contraints de passer la nuit dans des abris dédiés.

Après avoir perdu en intensité, la tempête avance désormais plus au nord, avec des vents évalués à 110 km/h. «Le phénomène devrait retrouver la force d’un ouragan ce matin», a fait savoir le NHC vendredi, en plaçant en alerte ouragan la côte mexicaine continentale, de Puerto Veracruz à Cabo Rojo.

À 11 h (heure suisse), la tempête se situait à environ 345 kilomètres au nord-est de Veracruz, au Mexique, et se dirigeait vers des villages de pêche et des stations touristiques à une vitesse de 25 km/h. «Les opérations pour protéger la vie et les biens des personnes doivent être achevées rapidement», a déclaré le NHC.