Météo extrême: Glissement de terrain en Equateur: au moins seize morts

Le National Weather Service (NWS), l'agence météorologique américaine, a émis vendredi une alerte aux tornades pour le sud des États-Unis. Les États du Texas, de l'Arkansas, de la Louisiane et, dans une moindre mesure, de l'Oklahoma pourraient être balayés par des vents destructeurs de plus de 100 km/h accompagnés de grêlons de 5 cm de diamètre et de foudre. Plus de 2 millions de personnes sont concernées par l'alerte.