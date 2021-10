Etats-Unis – La tempête Ida coûtera 750 millions de dollars à Swiss Re

États-Unis : La tempête Ida coûtera 750 millions de dollars à Swiss Re

La facture totale pour les assurances de la tempête qui a meurtri plusieurs États américains fin août sera comprise entre 28 et 30 milliards de dollars, selon le réassureur zurichois Swiss Re.

La tempête Ida qui a frappé fin août la Louisiane, puis le Nord-Est des Etats-Unis va coûter entre 28 à 30 milliards de dollars (26 à 28 milliards de francs) aux assureurs, a estimé mardi le géant zurichois de la réassurance Swiss Re. Cette estimation concerne l’ensemble du secteur de l’assurance, a précisé le groupe suisse dans un communiqué, qui évalue ses propres pertes assurées à 750 millions de dollars. Il s’agit toutefois d’une première estimation, a souligné le groupe qui fait office d’assureur pour les assureurs afin de diluer les risques d'événements extrêmes, précisant que ces chiffres pourraient encore être ajustés au fur et à mesure des demandes de dédommagements.

Ouragan de catégorie 4

Fin août, un violent ouragan de catégorie 4 avait frappé la Louisiane avant que la tempête ne s’étende ensuite vers le Nord-Est des États-Unis, déclenchant des pluies torrentielles et des inondations soudaines, notamment à New York. Bien que les chiffres puissent encore évoluer, les frais estimés pour les assureurs se situent encore pour l’instant en-deçà des pertes ré-évaluées pour l’ouragan Katrina, le plus coûteux de l’histoire pour les assureurs, selon les données fournies à l’AFP par Swiss Re. En tenant compte de l’inflation, les dégâts engendrés par cet ouragan de catégorie 5 en 2005 qui avait fait 1800 morts représentent l’équivalent – au cours du dollar en 2020 – de 185 milliards de dollars, dont 87 milliards pris en charge par les assureurs, a précisé Swiss Re.