États-Unis

La tempête Isaias approche des côtes de la Floride

La tempête Isaias n’a pas regagné en vigueur au contact des eaux chaudes du détroit de Floride et ne devrait pas regagner le statut d’ouragan.

La tempête tropicale Isaias s’est approchée des côtes de Floride dimanche, avec son cortège de fortes pluies et de vents violents. Elle ne devrait toutefois pas regagner le statut d’ouragan avant de toucher terre. Isaias faisait souffler des vents de 105 km/h dimanche après-midi, a indiqué le centre National des ouragans (NHC). La tempête n’a toutefois pas regagné en vigueur au contact des eaux chaudes du détroit de Floride, a ajouté le NHC.

L’heure restait à la vigilance dans cet État du sud des États-Unis, dont les services d’urgence sont déjà sous tension à cause d’une flambée des cas de nouveau coronavirus. «Des fluctuations dans sa force» sont possibles au cours des deux prochains jours, a précisé le NHC, mais elle ne redeviendra pas un ouragan. En début d’après-midi, la tempête se trouvait à 72 km de Vero Beach et à 145 km du centre spatial de Cape Canaveral et se déplaçait vers le Nord-Ouest à environ 15 km/h.