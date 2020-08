États-Unis

Isaias redevient un ouragan au moment de toucher la côte Est

Isaias devrait toucher terre lundi dans la soirée, au nord de la Floride, vers les Etats de Caroline du Sud et du Nord sur la côte Est.

Le NHC met en garde contre la menace de vents violents, d’inondations et de fortes vagues dans les deux Caroline.

La tempête tropicale Isaias est redevenue un ouragan lundi soir et s'approchait des Etats américains de Caroline du Sud et du Nord après avoir relativement épargné les Caraïbes et la Floride.