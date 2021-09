États-Unis : La tempête Mindy menace la Floride et la Géorgie

Après s’être formée dans le golfe du Mexique, la tempête Mindy va traverser le nord de la Floride mercredi soir, faisant craindre inondations et tornades.

Son passage amènera de fortes pluies à travers la Floride et l’État voisin de la Géorgie, préviennent les météorologues. «Des inondations et des tornades sont possibles», a indiqué l’agence chargée de la gestion des urgences en Floride, invitant les habitants à suivre de près les bulletins d’alertes des autorités.

Surnommé «Sunshine State» (l’État ensoleillé), la Floride est malgré tout est habituée au passage de tempêtes et ouragans. Mais avec le réchauffement de la surface des océans, ces épisodes deviennent plus puissants, alertent les scientifiques. Ils font notamment peser un risque de plus en plus important sur les communautés côtières.