Asie : La tempête Nalgae frappe les Philippines, au moins 72 morts

Un frigo en guise de bateau

Bientôt Manille?

Week-end férié

En moyenne, 20 typhons et tempêtes frappent les Philippines chaque année, tuant habitants et bétail sur leur passage, et ravageant fermes, maisons, routes et ponts, même si le sud est rarement touché. À mesure que la planète est touchée par le réchauffement climatique, les tempêtes et typhons deviennent de plus en plus puissants, avertissent les scientifiques.