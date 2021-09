États-Unis : La tempête Nicholas se transforme en ouragan et se dirige vers Houston

L’ouragan Nicholas, accompagné de vents de 120 km/h et de grosses pluies, devrait toucher terre dans quelques heures près de la ville de Houston, au Texas.

Accompagné de vents de 120 km/h, Nicholas «apporte de grosses pluies, des vents forts et des perturbations orageuses vers les côtes centrale et septentrionale du Texas», a indiqué le NHC dans son bulletin de 03h00 GMT, précisant que l’ouragan se trouvait à 30 km au sud-est de Matagorda, ville située à quelques kilomètres de Houston.

Jusqu’à 50 centimètres de pluie

Lundi soir, plusieurs routes des comtés de Matagorda et de Lavaca, à environ 1h30 de route de Houston, avaient été fermées à cause d’inondations. Les établissements scolaires de la zone de Houston seront fermés mardi tandis que les activités scolaires devant avoir lieu le lundi après-midi ont été annulées.

La tempête Nicholas devrait faiblir à partir de mardi, tout en continuant sa route vers le nord-est. Le «Lone Star State» est habitué au passage de tempêtes et ouragans. Mais avec le réchauffement de la surface des océans, ces phénomènes deviennent plus puissants, selon les scientifiques. Ils font notamment peser un risque de plus en plus important aux communautés côtières victimes des phénomènes de vagues-submersions amplifiés par la montée du niveau des océans.