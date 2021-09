Mexique : La tempête Olaf se transforme en ouragan près des côtes

Jeudi, dans le nord-ouest, la tempête est devenue un ouragan de catégorie 1. De fortes vagues, de la houle et des rafales de vent sont prévues.

La tempête Olaf s’est renforcée pour devenir un ouragan de catégorie 1 jeudi près de l’État de Baja California Sur, dans le nord-ouest du Mexique, où se trouve la station balnéaire populaire de Los Cabos. Le Centre national des ouragans (NHC) a indiqué qu’Olaf se trouvait à 250 km au large de Cabo San Lucas, en Basse-Californie du Sud, avec des vents soutenus de 120 km/h (75 mph). Le NHC a déclaré que le centre d’Olaf se déplacera près de Baja California Sur ce jeudi et s’éloignera ensuite vers l’ouest dans la nuit de vendredi à samedi.

La protection civile de l’État a déclaré que tôt ce matin, les ports étaient fermés à la navigation dans les stations balnéaires de Cabo San Lucas et San Jose del Cabo. Il a ajouté que l’on prévoit de fortes vagues, de la houle et des rafales de vent. En raison de sa situation géographique, le Mexique est sensible à l’impact des ouragans.