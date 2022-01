Madagascar et alentours : La tempête tropicale Ana fait 36 morts

De fortes pluies ont frappé Madagascar, le Mozambique et le Malawi, faisant de nombreuses victimes.

La tempête tropicale Ana a fait 34 morts à Madagascar et deux au Mozambique, et privé d’électricité la majeure partie du Malawi, ces derniers jours, selon des bilans publiés mardi par les autorités des trois pays. La tempête, qui s’est formée à l’est de la grande île de Madagascar, a déclenché de fortes pluies qui ont provoqué inondations et glissements de terrain dans la capitale Antananarivo. Selon un bilan établi mardi, par l’agence de gestion des catastrophes naturelles, 34 personnes ont trouvé la mort et près de 65’000 autres sont sans-abri depuis la fin de la semaine passée.