maquillage ou épilation? - La tendance des sourcils fins revient

Le retour des années 1990 dans les domaines de la mode et de la beauté n’est pas encore terminé. Après le contour des lèvres foncé , le trait de liner noir et le bracelet de bras , voici les sourcils fins qui réapparaissent.

Le tutos pour les reproduire fleurissent sur TikTok avec les hashtags #skinnybrows, #skinnyeyebrows et #90sbrows comptent plus d’un million de vues. Le terme «skinny brows» (à traduire par sourcils fins) se place troisième position dans les recherches Google, avec une augmentation de près de 450%.

Le sourcils fins version 2021

Après la tendance des sourcils fournis et bien dessinés de Cara Delevingne ou des sœur Kardashian-Jenner, les sourcils redeviennent plus fins, mais en gardant une structure et une forme nette et pleine.