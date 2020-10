La tendance #samebodydifferentpose n’a rien de Body Positive

Ventre rentré, fesses sorties et épaules en arrières: c ’ est ainsi que se mettent en scène la plupart des influenceuses sur Instagram. Certaines d ’ entre elles mettent côte à côte cette photo avec une autre: ventre détendu ou même un peu gonflé, épaules et dos détendus, jambes l ’ une à côté de l ’ autre pour qu ’ il n ’ y ait pas d ’ écart entre les deux. Le tout est posté avec le hashtag #samebodydifferentpose (même corps, pose différente).

L ’ idée de ces photos: ne vous laissez pas berner par la lumière, la pose, etc. Ce que vous voyez sur Instagram n ’ est pas la réalité. Ce type de publications est liké des milliers de fois, car les internautes adorent les avant/après.

L ’ influenceuse Danae Mercer (ci-dessous) compte désormais 1,9 million d ’ adeptes grâce à c es p ublications . Cependant, la plupart des femmes qui postent sous ce hashtag sont minces et même avec un ventre gonflé, elles répondent aux normes de beauté habituelles. Les utilisateurs d ’ Instagram l’ont r e marqué e t ils critiquent de plus en plus ce genre de posts.

Les juxtapositions de différentes poses ne sont , selon eux, pas Body Positive. Pouvoir poser de différentes manières présuppose une certaine constitution, comme l ’ écrit l’influenceuse @danielleisanxious (ci-dessous) . E lle a voulu recréer les images du hashtag. « Mais mon corps ne pourra jamais reproduire ces poses car je ne suis pas mince » , exp l ique l a Canadienne.

« Je ne peux pas obtenir une fente au niveau des cuisses. Je ne peux pas positionner stratégiquement mes sous-vêtements pour avoir une taille plus fine » , écrit l’instagrameuse allemande @radicalsoftness__. Avec son corps, les différentes poses se ressemblent toutes. « J ’ ai l ’ air grosse quoi qu ’ il en soit. »

Elle a elle aussi commenté le hashtag. « J ’ en ai marre de ces p hotos . L a plupart des personnes qui publient des contenus de ce type ont le privilège d ’ être minces, écrit-elle. N ’ essayez pas de vous trouver des défauts juste pour être dans la tendance Body Positive. »

L’influenceuse @Namastehannah a p ublié des photos de ce type avec ses 350 000 fans et se sent désormais incomprise: « Je ne dis pas qu ’ une pose est meilleure que l ’ autre » , écrit la professeure de yoga. Elle veut juste montrer à quel point un corps peut apparaître différemment - selon la pose, la lumière et d ’ autres influences extérieures.