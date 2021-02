Somalie : La tension monte à Mogadiscio

Des échanges de tirs ont éclaté ce vendredi en marge d’une manifestation de l’opposition dans la capitale somalienne. Le cafouillage autour des élections prévues le 8 février sème le trouble.

Des personnes fuient la zone où les opposants et les forces de sécurité ont échangé des tirs vendredi à Mogadiscio.

Les Nations unies ont appelé «au calme et à la retenue» dans ce fragile pays de la Corne de l’Afrique, dont le gouvernement avait promis de réformer le très complexe système électoral et de donner, pour la première fois depuis 1969, une voix à chaque électeur.

Une coalition de candidats de l’opposition juge depuis le 8 février le président illégitime et a appelé à partir de vendredi à des manifestations réclamant sa démission.

Leur origine est encore floue mais Yusuf Mohamed, un témoin présent sur place, a fait état de «tirs nourris» entre les forces de sécurité et les hommes en armes assurant la protection de la marche.

Explosion dans un restaurant

«Nous marchions pacifiquement le long de la route de l’aéroport avec l’ancien Premier ministre Hassan Ali Khaire et les forces de sécurité ont ouvert le feu sur nous, déclenchant le chaos», a ainsi accusé Fadumo Moalim.

Des témoins, la police et des membres de l’opposition ont par ailleurs confirmé qu’un projectile explosif – dont la nature n’est pas encore déterminée – avait frappé une allée située vers l’entrée de l’enceinte de l’aéroport et abritant des petits restaurants et des échoppes.