Conflit : La tension remonte entre l’Arménie et l’Azerbaïdjan

«Des tirs réguliers et déraisonnables», «un intense échange de tirs»: Erevan et Bakou se renvoient la balle, chacun accusant l’autre de provocations.

L’Arménie et l’Azerbaïdjan se sont accusés mutuellement de tirs, dimanche, à la frontière les séparant près de l’enclave du Haut-Karabakh, à l’origine d’une guerre entre ces deux pays rivaux du Caucase, l’année dernière.

Route fermée

Le M inistère azerbaïdjanais de la d éfense indique pour sa part que, dans la nuit de samedi à dimanche, l’armée arménienne a «soumis à des tirs intenses réguliers et déraisonnables» les positions azerbaïdjanaises à plusieurs endroits. Parmi ceux-ci figure le district de Kalbajar, que Bakou a repris en 2020, après quasiment trois décennies sous contrôle arménien. Le M inistère azerbaïdjanais affirme avoir «pris les mesures adéquates pour mettre un terme aux provocations».

Fragile cessez-le-feu

L’Arménie et l’Azerbaïdjan se sont livré une courte guerre, faisant 6000 morts, à l’automne 2020 pour l’enclave du Haut-Karabakh, qui avait déjà fait l’objet d’une guerre sanglante dans les années 1990. Le conflit de l’automne s’est soldé par la défaite de l’Arménie, contrainte de céder plusieurs régions formant un glacis autour de l’enclave séparatiste.

Malgré la signature d’un cessez-le-feu et le déploiement de soldats de maintien de la paix russes, les tensions restent fortes entre les deux ex- R épubliques soviétiques. Les deux parties font régulièrement état de flambées de violences et de victimes parmi les soldats.