Irlande du Nord : La tentative de meurtre contre un policier considérée comme terroriste

«Dans un état critique et profondément endormi»

Deux hommes ont tiré à plusieurs reprises sur le policier John Caldwell qui était hors service et qui entraînait au football des enfants, dont son fils, dans un complexe sportif de la ville d’Omagh (centre). «John reste à l’hôpital, où il est dans un état critique et profondément endormi», a indiqué la police vendredi. Cette attaque, unanimement condamnée par les dirigeants politiques de la province britannique, est survenue un mois et demi avant les 25 ans de l’accord de paix ayant mis fin au conflit nord-irlandais. «Je peux confirmer que nous traitons maintenant (ce dossier) comme lié au terrorisme et notre principale piste est la Nouvelle IRA», a déclaré le chef adjoint de police Mark McEwan.