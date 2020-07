Faune

La tentative de nidification d’un balbuzard lâché en Suisse échoue

La dernière reproduction de balbuzards en Suisse remonte à 1914. Cette espèce, qui a disparu de l’avifaune nicheuse suisse à cause des braconniers et des collectionneurs d’oeufs, fait l’objet d’une tentative de réintroduction.

La première tentative de nidification d’une femelle balbuzard translocalisée en Suisse dans le cadre du projet de réintroduction de cette espèce a échoué. Le nid, qui contenait au moins un jeune, a été abandonné. En cause notamment, de mauvaises conditions météorologiques.

«Mouche», une femelle translocalisée d’Allemagne et relâchée sur le site de la prison de Bellechasse (FR) en 2016 avait été repérée par un ornithologue dans un nid en Moselle (F). Le spécialiste avait constaté fin mai la présence d’au moins un jeune. Mais mi-juillet, le couple de balbuzards avait déserté le nid preuve que le ou les petits n’ont pas survécu.

Pour la vie

Chaque volée

L’association «Nos Oiseaux» a toutefois de bonnes nouvelles. En effet, «Plume» une femelle translocalisée en Suisse en 2018 a été identifiée au nord-est de la Bavière, soit environ à 500 kilomètres du site duquel elle a été lâchée. Et trois mâles sont revenus dans la région des trois-Lacs. Au total, au moins un mâle et une femelle de chaque volée ont survécu à la migration.

Attirer les femelles

On peut toutefois encore l'observer en vol pendant la migration. La méthode de translocalisation de poussins a déjà fait ses preuves ailleurs en Europe.