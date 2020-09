Une baston générale a eu lieu dimanche dans un supermarché de la ville de Crema , au sud de Milan. Deux hommes o nt refusé de porter un masque avant d’entrer dans le magasin et se sont fait réprimander par le vigile présent sur place. Les individus sont alors sortis dans un premier temps avant de revenir armés d’un cric. Ils ont ensuite tenté de forcer le passage , ont lancé des paniers à commissions et frappé les personnes qui tentaient de les bloquer. La police a dû intervenir pour les faire c e sser et les emmener au poste.