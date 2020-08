Biélorussie

«La tentative d’organiser un massacre à Minsk est évidente»

Le président bélarusse a dénoncé mardi une tentative d'organiser «un massacre» dans la capitale à l'approche de la présidentielle dimanche, après l'arrestation de «combattants» réputés proches du Kremlin.

«C'est des mensonges: sur Istanbul, sur le Venezuela, l'Afrique et la Libye. Ces gens ont avoué, ils ont été envoyés spécialement au Bélarus», a lâché le président Loukachenko, devant des invités et les élus du Parlement. Il a affirmé qu'une «autre unité» avait été envoyée dans le sud du pays : «on doit la pourchasser dans les forêts et l'attraper», a-t-il martelé.