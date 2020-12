L’explosion qui a ravagé la ville de Beyrouth, en août dernier, a plongé de nombreux Libanais dans le désarroi. Pour leur venir en aide, la maison de vente aux enchères Sotheby’s et ses partenaires ont mis sur pied «To Beirut with Love» .

La tenue brodée de sequins fait partie des pièces maîtresses de la vente et est estimée entre 4000 et 6000 livres sterling (soit entre 4800 et 7200 francs). En avril dernier, la star britannique avait posté sur Instagram une photo d’elle et de ses copines à l’époque du tournage du clip, en 1996.