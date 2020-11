Forum économique mondial : La tenue du WEF au printemps n’est pas encore assurée

Selon le fondateur du WEF, Klaus Schwab, la tenue du Forum économique mondial en mai prochain en Suisse n’est pas certaine. La pandémie rend les prévisions difficiles

Le WEF, qui se déroule normalement toutes les années en janvier à Davos, est prévu l’an prochain dans un autre lieu, sur le Bürgenstock (NW) et à Lucerne, et à la mi-mai. Mais cela ne sera peut-être pas suffisant. Les organisateurs suivent la situation de près.

Ce sommet, qui réunit des politiques et des personnalités du monde des affaires de haut rang du monde entier, ne pourra avoir lieu que si la sécurité et la santé des participants et de la population pourront être garanties, a déclaré Klaus Schwab dans une interview accordée aux journaux «CH Media» samedi. Pour lui, il est exclu que le WEF se transforme en un événement «superprogateur» du virus. L’organisation ne se remettrait pas des conséquences d’un tel incident.