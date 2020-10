Japon : La tenue pour acheter la bonne taille est de retour

Le cybermarchand Zozo a présenté un successeur à sa combinaison de mesure corporelle, retirée après un flop retentissant.

La filiale du géant japonais SoftBank a dévoilé jeudi sa nouvelle combinaison moulante servant à l’achat de vêtements ajustés au corps. Son costume «Zozosuit2» s’appuie sur 50 fois plus de capteurs que le modèle original, qui collectait des mesures corporelles sur environ 400 points. Zozo promet une plus grande précision des données récoltées via son application grâce au changement de logiciel et à l’utilisation d’algorithmes.

Après une promotion mondiale assurée par le milliardaire Yusaku Maezawa, désormais ex-propriétaire de la marque et en attente de son voyage sur la Lune, le premier modèle avait fait un flop. Malgré la distribution gratuite de millions d’exemplaires de Zozosuit, le volume de commandes n’avait de loin pas suivi. Pire, de nombreux clients s’étaient plaints de retards et de vêtements mal ajustés. Dans la foulée de cet échec, le cybermarchand avait quitté les marchés européen et américain en avril 2019.