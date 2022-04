Soirée hot: La tenue sexy de Gigi Hadid à son anniversaire

Gigi Hadid aime fêter son anniversaire en grande pompe et, cette année-ci, n’a pas failli à la règle. Le mannequin a eu 27 ans samedi. Le dîner s’est déroulé au Zero Bond, un club privé dans le quartier de NoHo à New York. La reine de la soirée portait un ensemble, diablement sexy, en dentelle blanche griffé Dion Lee. Le look était constitué d’un manteau épaulé, d’un bustier et d’un pantalon fluide. Le créateur australien établi aux États-Unis est réputé notamment depuis qu’il a habillé Meghan Markle.