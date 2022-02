États-Unis : La tequila de Kendall traînée en justice

La marque d’alcool détenue par Kendall Jenner est attaquée par une concurrente qui estime leurs deux noms trop proches.

La tequila du top continue de faire des vagues. Kendall Jenner avait déjà été accusée d’appropriation culturelle au printemps 2012 à cause des pubs pour sa boisson dans lesquelles elle apparaissait . Aujourd’hui, c’est une marque concurrente qui attaque en justice celle de la star, pas frileuse quand elle est à la neige . Elle lui reproche une trop grande proximité dans les noms des boissons. Celle de Kendall s’appelle 818 Tequila et la plaignante porte le nom de Tequila 512.

TMZ rappelle d’abord que les chiffres utilisés sont en lien avec le lieu de production des breuvages. 818 est le code postal de San Fernando Valley et 512 celui d’Austin. La marque plaignante estime donc, dans des documents remis à la justice, que la société du mannequin a copié cette idée, Tequila 512 ayant été lancée en 2015 et sa concurrente six ans plus tard. De plus, les couleurs des deux étiquettes ainsi que les formes des bouteilles seraient trop similaires et porteraient à confusion.