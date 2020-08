il y a 44min

Allemagne

La terre de foot où on peut vous enterrer

La Ruhr et Gelsenkirchen, où Bâle jouait son quart de finale de l’Europa League mardi, est un endroit mordu de ballon rond, où un cimetière est réservé aux fans les plus dévoués.

de Robin Carrel, Gelsenkirchen

La place centrale du cimetière. DR/Facebook

Quand on arrive dans la Ruhr, le premier truc qu’on se dit, en regardant les diverses stations de train que l’on croise, c’est quand même que, par ici, ça pue le football (et aussi: «Qu’est-ce que je parle bien l’allemand en fait», mais ça, c’était un peu plus tard dans la soirée). Mayence, Francfort, Leverkusen et puis, pas loin, Bochum, Duisbourg, Dortmund, Mönchengladbach… L’impression d’être un dimanche soir de la Belle Époque, devant «L’Équipe du dimanche»!

Sur place, eh bien, on se dit tout pareil. Il faut bien l’avouer, on ne vient dans le coin ni par hasard ni pour le tourisme. On est quand même dans le premier bassin industriel de l’Europe occidentale et Gelsenkirchen est même la ville d’ex-Allemagne de l’Ouest où le chômage est le plus fort (4% dans le pays, environ 10% dans la Ruhr et 12,5% dans cette cité). À part du plat et des usines à l’abandon, il n’y a pas énormément de choses à voir. Du coup, forcément, le jeu de ballon occupe beaucoup l’esprit des gens et l’attachement à son club est fort.

Ici, pas de maillots de Chelsea, du PSG ou du Real Madrid dans les rues. C’est celui de Schalke 04 ou éventuellement un tricot de l’Allemagne avec le nom d’un «Mineur» floqué derrière. De nombreux bars et locaux sont entièrement dédiés à l’amour des Bleu et Blanc, il y a des affiches qui demandent aux gens de «montrer qu’ils sont de Schalke» au bord des routes et les graffitis à la gloire du septuple champion d’Allemagne (dernier titre en 1958) deviennent de plus en plus présents à mesure qu’on s’approche de leur immense Veltins-Arena.

Comme partout ailleurs, dès qu’il s’agit d’un club professionnel, on trouve absolument de tout à la boutique. Et quand je vous écris «de tout», c’est vraiment «de tout»! Jusqu’ici, je n’avais encore jamais vu d’équipe de football capable de tenter de vendre à ses supporters des couteaux et des fourchettes imbricables pour pique-nique. Le paddle avec un gros «S04» dessus était également une grande première personnelle…

Mais ce qui est certainement le plus choquant est sis à quelque deux kilomètres de là. On y trouve tout simplement le «Schalke Fan Feld», soit le cimetière des fans de Schalke! Pour 2500 euros, plus les taxes communales et le service funéraire, vous pourrez reposer ici, en paix certainement, pendant un quart de siècle. On y trouve un logo géant du club, une pelouse, deux buts et, forcément, quelques tombes au milieu de la verdure, souvent «fleuries» d’écharpes ou de peluches de l’équipe.

«Il ne faut pas oublier que tout le monde n’est pas religieux, mais qu’ils aimeraient plutôt être enterrés dans un endroit qu’ils trouvent beau et pouvoir reposer aux côtés d’autres personnes avec lesquelles ils avaient une connexion, indique Ender Ulupinar, le directeur général de Schalke FanFeld GmbH. Comme ce n’est pas loin du stade, les gens viennent plus facilement visiter leurs proches les jours de match. Il y a 17 rencontres à domicile par saison, ça leur permet de passer 17 fois par année…»