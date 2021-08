Groenland : La terre la plus au nord du monde vient d’être découverte

Comme Christophe Colomb en son temps, les chercheurs, venus faire des prélèvements, pensaient se trouver sur Oodaaq. Ils étaient en fait sur un nouvel îlot, le point septentrional jamais répertorié.

Au cours d’une expédition en juillet, un groupe de scientifiques a découvert ce qu’il pense être la terre émergée la plus septentrionale du monde, au nord du Groenland, a annoncé l’ Université de Copenhague .

«L’île sans nom se trouve à 780 mètres au nord d’Oodaaq, une île située au large du cap Morris Jesup, le point le plus septentrional du Groenland et l’un des points les plus septentrionaux de la planète», écrit l’Université dans un communiqué diffusé vendredi soir.