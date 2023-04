La tête de Jesta Hillmann infestée de poux

L’ex-candidate de «Koh-Lanta» a naturellement pris des mesures. «J’ai traité mes cheveux. Je suis en train de lancer des machines avec tous les draps, les coussins à 60 degrés. Je vais aussi traiter les garçons. Je sais que ça vient de Juliann. Ça fait quelques jours qu’il me dit que ça lui gratte. On a vu les panneaux «les poux sont de retour», mais je n’ai rien trouvé sur sa tête. Je pensais qu’il avait juste une irritation», a décrit celle qui avait frôlé un drame avec ses enfants en octobre 2022. L’influenceuse française a tout de même trouvé un point positif: «Quand j’étais petite, le produit puait. On aurait dit du dissolvant. On devait se protéger le nez avec un torchon. Les cheveux après, c’était du carton. Aujourd’hui, les produits ont évolué, ce n’est plus du tout la même chose.»