Uri : La tête du Böögg explose après moins de 13 minutes

Cette année, le bonhomme d’hiver a été incendié dans le canton d'Uri. Le vent a fait exploser la tête rapidement: l'été devrait être beau!

Tête chargée de feux d’artifice

En lieu et place de son habituel balai, il portait une fourche du diable, en clin d’oeil au pont depuis lequel il est chargé cette année de chasser l’hiver. Exposé au froid et au vent, le bonhomme d’hiver a cette année explosé au bout de 12 minutes et 57 secondes, ouvrant un débat sur le plateau improvisé au pied des montagnes de TeleZuri, une des chaînes locales chargées de retransmettre l’événement. «Je pense que ce sera un bel été», a tranché un des invités.