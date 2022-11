Politique : La tête du PS s’éloigne du peuple selon un ex-secrétaire central

Dans une interview accordée à la «NZZ», l’ancien secrétaire central du PS s’exprime sur le choix du parti d’un ticket à deux femmes pour succéder à Simonetta Sommaruga au Conseil fédéral. Il explique comment le même résultat aurait pu être obtenu de manière plus élégante. Il estime que «d’une manière générale, le parti est aujourd’hui «trop unilatéral et à une vision trop unique» sur la question des genres», ce qui n’est pas compris par de nombreux militants.

Par ailleurs, il voit se creuser un fossé entre l’élite ayant une formation académique et la main-d’œuvre qualifiée. «Quelque chose s’est mis en mouvement dans certaines parties de la classe moyenne, qu’il faut prendre au sérieux» prévient-il. Du coup, certains cercles de la population se sentent délaissés et se méfient de l’État. «Le Conseil fédéral devrait aussi compter des gens qui n’ont pas fait d’études universitaires. Il pense à des personnes dotées d’une intelligence pratique et de bon sens, par lesquelles les personnes sans diplôme universitaire se sentiraient également représentées.»