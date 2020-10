Protestations : Bangkok interdit les rassemblements pour stopper les manifestations

Pour mettre fin aux manifestations pro-démocratie, la Thaïlande a décidé d’interdire les rassemblements de cinq personnes et plus.

Le mouvement pro-démocratie qui défile depuis l’été demande le départ du Premier ministre, le général Prayut Chan-O-Cha, au pouvoir depuis un coup d’État en 2014 et légitimé par des élections controversées l’année dernière.

La Thaïlande a décidé d’interdire les rassemblements de cinq personnes et plus et les publications en ligne qui pourraient nuire à la sécurité nationale pour tenter de mettre fin aux manifestations pro-démocratie «illégales», ont annoncé jeudi les autorités.