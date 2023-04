La Thaïlande pleure son cher panda Lin Hui mort à 21 ans

La Thaïlande pleurait mercredi Lin Hui, panda géant de 21 ans, dont la vie a captivé le royaume pendant des années, et qui est décédé dans la nuit au zoo de Chiang Mai (nord). Prêtée par la Chine, la femelle panda Lin Hui vivait sous l’œil des caméras dans un enclos climatisé au zoo depuis 2003. L’animal s’est mis à saigner du nez mardi soir et son état s’est détérioré dans la nuit jusqu’à ce qu’il décède, a expliqué le directeur du zoo, Wutthichai Muangman. «Nous l’avons aidée autant que possible jusqu’à ce que Lin Hui nous quitte», a-t-il précisé. Des experts chinois et thaïlandais vont procéder conjointement à une autopsie pour déterminer la cause du décès.