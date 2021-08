Psychotropes : La Thaïlande retire le kratom des drogues illicites

La légalisation du kratom va mettre fin à «la criminalisation abusive de cette drogue utilisée depuis longtemps», estime un membre de Human Rights Watch.

La Thaïlande a retiré mardi de sa liste des drogues illicites le kratom, une plante psychotrope originaire d’Asie du Sud-Est longtemps utilisée dans la médecine traditionnelle. Les Thaïlandais sont désormais «autorisés à en consommer et à en vendre», a indiqué le porte-parole du gouvernement Anucha Burapachaisri dans un communiqué.

Les charges à l’encontre des personnes poursuivies vont être levées et une centaine de détenus vont être libérés ce mardi. Les feuilles de kratom, dont le nom scientifique est Mitragyna speciosa, sont consommées depuis des siècles en Asie du Sud-Est pour leurs effets analgésiques et stimulants.

«Criminalisation abusive»

Interdit en France

La France interdit depuis 2020 l’achat et la détention de cette substance. L’Agence nationale de la sécurité des médicaments a mis en évidence des risques «de dépendance, de syndrome de sevrage, d’anorexie, de perte de poids, d’une décompensation psychotique et d’une hépatite toxique».

Le kratom est présent dans une trentaine de pays, d’après l’office des Nations unies contre la drogue et le crime. Consommé en infusion ou en poudre, il fait l’objet d’une consommation croissante aux États-Unis et au Canada, où ses promoteurs assurent qu’il constitue un bon substitut aux opiacés et un remède à l’anxiété.