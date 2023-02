Suisse romande : La thérapeute avait bien droit à une allocation corona-perte de gain

Et pour les cordonniers?

La thérapeute avait soutenu qu’en raison de l'activité en télétravail d'au minimum 50% des collaborateurs d’une Haute Ecole, qui était sa principale cliente, son taux d'activité et ses revenus étaient impactés. En novembre 2021, la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal vaudois a admis son recours et a implicitement demandé à la Caisse cantonale de compensation AVS de statuer sur le montant de l’allocation perte de gain. L’instance cantonale basée à Vevey a saisi le Tribunal fédéral en soutenant que la décision de la Haute Ecole était une simple recommandation mais pas une mesure de lutte ordonnée par une autorité cantonale ou fédérale. Et qu’à ce titre, l’allocation corona-perte de gain ne se justifiait pas. La Caisse cantonale a également argumenté en vain qu’accorder une allocation à la masseuse-thérapeute ouvrirait la voie à diverses personnes touchées de façon indirecte par les mesures. Comme un peintre qui ne pourrait plus aller chez ses clients parce que ceux-ci ne peuvent libérer la pièce où ils font du télétravail ou un cordonnier dont les clients n'abîmeraient plus leurs chaussures car ils passent leur temps à la maison.